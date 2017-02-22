На севере Китая аномальные снегопады

22 Февраля 2017 09:07

В итоге сотни отмененных, задержанных авиарейсов и транспортный коллапс. За ночь выпало более 10 сантиметров снега. Власти закрыли сразу несколько крупных автомагистралей, а также аэропорт в провинции Шаньси. Синоптики отмечают, что до этого момента зима была скупой на осадки: в Пекине выпало меньше одного сантиметра снега.