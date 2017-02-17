В мире
18 Февраля 2017 15:05
На американский штат Калифорния обрушилась мощная буря
Такого ненастья регион не видел уже 25 лет. Буря сопровождалась проливными дождями, туманом и сильным ветром порывами до 27-ми метров в секунду. В результате удара стихии сильнее всего пострадал Лос-Анджелес. По данным спасательных служб, в городе повалены сотни деревьев и десятки столбов с линиями электропередачи. Кроме того, в регионе был отменен ряд авиарейсов и частично парализовано транспортное сообщение. Также стихия привела к разливу рек и наводнениям.
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