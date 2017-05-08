На ВДНХ в Москве при помощи 3D можно погрузиться в атмосферу боя под Волоколамском 1941 года

8 Мая 2017 21:21

Трехмерный бой в деревне Иваново, под Волоколамском. Виртуальные прогулки на "Катюше" по Красной площади. Белорусская выставка военного плаката времен СССР. Москва готовится к празднованию 72-й годовщины Великой Победы. В эти дни гости и жители столицы могут перенестись во времена Великой Отечественной войны и лучше узнать историю того времени. В военном прошлом побывала и Дарья Белоусова-Петровская.

В эти дни они надевают все свои награды и выходят на улицы. И пусть такие прогулки даются нелегко, ведь многим уже за 90, внимание и теплые слова от случайных прохожих придают им силы, возвращают улыбки на лица и блеск в глаза.

Мария Наумовна Воробьева родом из Беларуси. Когда началась Великая Отечественная, ей было 13 лет. Юная девушка помогала партизанам, тайком по ночам, рискуя собственной жизнью, носила им еду в отряд.

В эти дни Москва словно переносит каждого на 70 лет назад. В историческом парке на ВДНХ можно полностью погрузиться в атмосферу одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны - боя под Волоколамском в декабре 1941 года.

Надев трехмерные очки, ты становишься участником боев на Курской дуге, выполняешь фигуры высшего пилотажа с пилотами российских "Стрижей" и едешь с ветерком на "Катюше" по Красной площади во время парада. А вернувшись в реальную действительность, можешь подержать в руках боевое оружие времен Великой Отечественной и узнать о военной моде того времени.

"Родина-мать зовет!", "Уничтожим фашистскую гадину!", "Все для фронта! Все для Победы!" - плакаты Второй мировой войны били врага острым словом. Белорусская экспозиция в Москве собрала несколько десятков наиболее известных советских военных плакатов. Также в эти дни на ВДНХ можно увидеть небольшую, но очень личную выставку Музея военной истории Беларуси. Все экспонаты – вещи из семейных архивов участников Великой Отечественной войны: фотографии, военная форма, карманный фонарик и даже самодельная зажигалка.

И конечно, кульминация праздника – это военный парад на Красной площади. В этом году в нем принимают участие 10 тысяч военнослужащих и более 100 единиц военной техники. Москвичи и гости столицы увидят легендарные танки Т-34, современные бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Впервые в параде принимают участие арктические образцы вооружения. Кроме Москвы, парады пройдут еще в 28 городах России.