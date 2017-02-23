Мощный пожар в областной детской больнице в Твери

24 Февраля 2017 08:03

Пострадавших нет. Всех пациентов и персонал - около 220-ти человек - успели вывести из здания и разместить в соседнем корпусе. По предварительной информации, причина ЧП - возгорание в одном из кабинетов минувшим вечером. Пламя перекинулось на все здание. К утру обрушилась кровля. Борьбу с огнем вели более 200 пожарных и 70 единиц спецтехники. Сейчас пожар локализован.