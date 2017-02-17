Растет число жертв шторма в Калифорнии

19 Февраля 2017 15:05

Мощная буря унесла уже 5 жизней. Проливные дожди затопили несколько автодорог. На одном из шоссе произошел обвал грунта. В яму упало два автомобиля. Порывы ветра, которые достигали 112 километров в час, повалили сотни деревьев и десятки столбов ЛЭП. Непогода также стала причиной отмены и задержек множества авиарейсов. По данным Национальной метеорологической службы США, эта стихия может стать самой сильной на юге штата с января 1995 года.