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Растет число жертв шторма в Калифорнии
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19 Февраля 2017 15:05

Растет число жертв шторма в Калифорнии

Мощная буря унесла уже 5 жизней. Проливные дожди затопили несколько автодорог. На одном из шоссе произошел обвал грунта. В яму упало два автомобиля. Порывы ветра, которые достигали 112 километров в час, повалили сотни деревьев и десятки столбов ЛЭП. Непогода также стала причиной отмены и задержек множества авиарейсов. По данным Национальной метеорологической службы США, эта стихия может стать самой сильной на юге штата с января 1995 года.

  

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