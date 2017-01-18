Митинги против Трампа за неплохие деньги

18 Января 2017 12:05

Журналисты "Вашингтон Таймс" опубликовали расследование о платном участии людей в акциях протеста против нового президента США. В 20 городах людям предлагали работу - митинговать за 2 с половиной тысячи долларов в месяц, плюс почасовая оплата за непосредственное нахождение на демонстрации. Особенно активным готовы оплатить даже полную медицинскую страховку. Одна из фирм в Калифорнии прямо пишет в объявлениях: "Борись против Трампа и зарабатывай!". Статья практически подтверждает предположения самого Дональда Трампа, о которых он объявил еще в предвыборной кампании.