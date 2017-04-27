Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Миллионы крабов заполонили дороги и пляжи на Кубе
В мире
RSS
Миллионы крабов заполонили дороги и пляжи на Кубе
Скачать Поделиться

28 Апреля 2017 12:12

Миллионы крабов заполонили дороги и пляжи на Кубе

У ракообразных сейчас брачный сезон. Поэтому они выбрались из окрестных лесов и двинулись к бухтам на южном побережье острова. Там женские особи отложат икру, а затем крабы вернутся обратно в свои пещеры. Из-за миграции крабов кубинские власти ввели ограничения на движения транспорта. Отметим, что в эти дни в регион съезжаются сотни туристов и экологов. Одни, чтобы понаблюдать за брачными играми крабов, другие - сделать красивейшие фотографии на память.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =