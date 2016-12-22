19 Декабря 2016 19:05

Массовое отравление метанолом в Иркутске: вместо настойки боярышника, продажу которой власти давно собираются ограничить, пострадавшие употребляли концентрат для принятия ванн также с названием "Боярышник". В городе уже обнаружены две торговые точки, где продавалась спиртосодержащая жидкость. Всего в больницы доставлены 57 человек. Состояние многих оценивается как крайне тяжелое, большинство пострадавших поступает в коме. По последним данным, в результате употребления настойки боярышника в Иркутской области погибли 49 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.