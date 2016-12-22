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Массовое отравление метанолом в Иркутске
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19 Декабря 2016 19:05

Массовое отравление метанолом в Иркутске

Массовое отравление метанолом  в Иркутске: вместо настойки боярышника, продажу которой власти давно собираются ограничить, пострадавшие употребляли концентрат для принятия ванн  также с названием "Боярышник". В городе уже обнаружены две торговые точки, где продавалась спиртосодержащая жидкость. Всего в больницы доставлены 57 человек. Состояние многих  оценивается как крайне тяжелое, большинство пострадавших поступает в коме. По последним данным, в результате употребления настойки боярышника  в Иркутской области погибли 49 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

 

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