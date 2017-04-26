Конференция по международной безопасности открылась в Москве

26 Апреля 2017 19:07

Война в Украине, проблема Корейского полуострова, сложная ситуация на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Афганистане. Это основные вопросы открывшейся сегодня в Москве Шестой конференции по международной безопасности. Ежегодный форум собирает глав и экспертов военных ведомств, а также руководителей международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС и ОДКБ. В этот раз в конференции принимают участие более 750 человек из 85 стран. Основная тема переговоров - борьба с международным терроризмом.

Сергей Шойгу, министр обороны России: "Сегодня распространение ИГИЛ не ограничивается исключительно Сирией и Ираком. На верность "Исламскому государству" присягают вооруженные формирования на обширной территории от Ливии до Западной Африки. Во многом успех террористов объясняется отсутствием результатов стабилизации ситуации в Ливии, где национальная государственность была разрушена коллективными усилиями Запада. Сегодня этот регион требует пристального внимания и поддержки конструктивно ориентируемых политических и военных сил. В программу шестой конференции включена тема и европейской безопасности. Ее обсуждение также надо вести в контексте борьбы с международным терроризмом. Совместными действиями всех заинтересованных сторон, включая Россию, необходимо разработать эффективную антитеррористическую стратегию".

Белорусскую делегацию представил министр обороны Андрей Равков. Его выступление касалось вопросов европейской безопасности и белорусско-российского военного сотрудничества. В частности, речь шла о подготовке к совместным учениям "Запад-2017".

Андрей Равков, Министр обороны Беларуси: "Говорить о том, что это ответ угрозам НАТО, – это, наверно, неправильно. Это способ провести тренировку региональной группировке войск, которая создается в Союзном государстве на западном направлении для предотвращения агрессии кого бы то ни было. Это то мероприятие, которое позволяет нам потренировать эту группировку войск и быть уверенным, что она выполнит свою задачу. Никакой угрозы кому-то эти учения не несут, они носят оборонительный характер, поэтому в сентябре мы их проводим"

Шестая московская конференция продлится два дня. Как отметили участники, ее цель - найти пути решения проблем по укреплению международной и региональной безопасности вместе за столом переговоров.