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Коллекция модного дома Kenzo
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24 Января 2017 09:08

Коллекция модного дома Kenzo

Коллекция модного дома Kenzo в рамках Недели моды в Париже. На суд критиков представили мужские и женские коллекции сезона осень-зима. Обе линейки посвящены арктическому серфингу - одежда обеспечивает защиту от холода, она выдержана в ярких тонах. В принтах использованы тигровые мотивы, клетка, а также гавайские элементы.

  

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