24 Января 2017 09:08

Коллекция модного дома Kenzo в рамках Недели моды в Париже. На суд критиков представили мужские и женские коллекции сезона осень-зима. Обе линейки посвящены арктическому серфингу - одежда обеспечивает защиту от холода, она выдержана в ярких тонах. В принтах использованы тигровые мотивы, клетка, а также гавайские элементы.