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3 Июня 2017 15:03

Холодная погода ожидается в Москве

Холодная, ветреная и сырая погода ожидается сегодня в Москве. Накануне в российской столице наблюдался довольно сильный снегопад. Правда, осадки сразу же растаяли. Сегодня у наших восточных соседей будет значительно холоднее, всего 10 градусов. Переход к теплу ожидается примерно с середины следующей недели.