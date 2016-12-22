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Из восточной части сирийского Алеппо возобновили эвакуацию
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19 Декабря 2016 08:03

Из восточной части сирийского Алеппо возобновили эвакуацию

Поздно вечером город смогли покинуть около 350-ти человек на пяти автобусах. После этого  люди могут уехать в другие районы или в провинцию Идлиб. В воскресенье боевики напали на колонну автобусов, на которых планировалось вывозить раненых из деревень Фуа и Кефрайя. Семь машин  были сожжены дотла.

 

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