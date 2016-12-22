Из восточной части сирийского Алеппо возобновили эвакуацию

19 Декабря 2016 08:03

Поздно вечером город смогли покинуть около 350-ти человек на пяти автобусах. После этого люди могут уехать в другие районы или в провинцию Идлиб. В воскресенье боевики напали на колонну автобусов, на которых планировалось вывозить раненых из деревень Фуа и Кефрайя. Семь машин были сожжены дотла.