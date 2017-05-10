В мире
10 Мая 2017 09:09
Италия восстановит пограничный контроль на внутренних границах с государствами шенгенского соглашения
С сегодняшнего дня Италия на 20 дней восстановит пограничный контроль на внутренних границах с государствами шенгенского соглашения в преддверии саммита G-7 на Сицилии. Меры приняты Министерством внутренних дел страны в целях обеспечения необходимого уровня безопасности. Кроме усиления пограничного контроля ожидается закрытие пространства над Таорминой, а также увеличение штата подразделений вооруженных сил, занимающихся борьбой с преступностью и терроризмом. Для европейских стран является типичным временный отказ от правил шенгенского соглашения при проведении крупных международных мероприятий.
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