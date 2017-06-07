Иранские силовики задержали пятерых человек, причастных ко вчерашним терактам “Исламского государства”

8 Июня 2017 09:09

Накануне в Тегеране группа боевиков ворвалась в мавзолей имама Хомейни, один из нападавших подорвал себя, а второго уничтожили сотрудники полиции. Другой отряд радикалов атаковал парламент. Спецслужбам удалось уничтожить трех исламистов, четвертый подорвал себя. В списке жертв - не менее 13-ти человек, еще 43 пострадали. В Совете Безопастности ООН осудили теракты в Тегеране. Нападения назвали "варварскими и трусливыми".

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирана Хасану Роухани, родным и близким погибших во время терактов.