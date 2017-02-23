23 Февраля 2017 09:07

Новый мировой рекорд. Индиец за одну минуту разбил кулаками 124 кокоса. Механик по имени Абиш Доминик нанес удары по 145 орехам, но разбились не все. Предыдущий рекорд - 118 кокосов за 60 секунд - принадлежал жителю Германии. Доминик уже трижды попадал в Книгу рекордов Гиннесса за способность ломать руками хоккейные клюшки и защитные шлемы, а также тянуть зубами школьный автобус.