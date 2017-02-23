В мире
23 Февраля 2017 09:07
Индиец за одну минуту разбил кулаками 124 кокоса
Новый мировой рекорд. Индиец за одну минуту разбил кулаками 124 кокоса. Механик по имени Абиш Доминик нанес удары по 145 орехам, но разбились не все. Предыдущий рекорд - 118 кокосов за 60 секунд - принадлежал жителю Германии. Доминик уже трижды попадал в Книгу рекордов Гиннесса за способность ломать руками хоккейные клюшки и защитные шлемы, а также тянуть зубами школьный автобус.
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