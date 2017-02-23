Главой Скотланд-Ярда впервые за почти двухсотлетнюю историю станет женщина

23 Февраля 2017 08:08

Должность займет 56-летняя Крессида Дик, которая ранее служила здесь заместителем руководителя. Высокая должность подразумевает не только обеспечение безопасности в Лондоне, но и борьбу с терроризмом на общенациональном уровне, а также охрану королевской семьи и сотрудников иностранного дипкорпуса. Таким образом, когда Крессида Дик займет свое новое кресло, должности руководителей всех ключевых полицейских структур Британии будут представлены женщинами. Главами МВД и Минюста Королевства также являются женщины.