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Главой Скотланд-Ярда впервые за почти двухсотлетнюю историю станет женщина
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23 Февраля 2017 08:08

Главой Скотланд-Ярда впервые за почти двухсотлетнюю историю станет женщина

Должность займет 56-летняя Крессида Дик, которая ранее служила здесь заместителем руководителя. Высокая должность подразумевает не только обеспечение безопасности в Лондоне, но и борьбу с терроризмом на общенациональном уровне, а также охрану королевской семьи и сотрудников иностранного дипкорпуса. Таким образом, когда Крессида Дик займет свое новое кресло, должности руководителей всех ключевых полицейских структур Британии будут представлены женщинами. Главами МВД и Минюста Королевства также являются женщины.
  

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