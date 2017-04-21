Главное мировое событие - президентские выборы во Франции

24 Апреля 2017 21:00

Согласно подсчетам голосов, во второй тур вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и ультраконсерватор Марин Ле Пен. Разрыв между кандидатами составил два с небольшим процента, а вот разрыв во взглядах - куда значительнее. Макрон - сторонник свободного рынка и единой Европы. Ле Пен выступает за выход из Евросоюза.

Как отмечают эксперты, нынешние выборы для Франции во многом уникальны. Впервые в истории фаворитов были четверо. Во-вторых, впервые в истории трое из них находятся под следствием. И в-третьих, французов по итогу ждет исторический выбор. Или в Елисейском дворце окажется самый молодой президент, или первая женщина. Второй тур выборов - 7 мая. Подробнее о ходе кампании и прогнозах Юрий Козлов.

Как правило, МВД Франции следит за подсчетом голосов - оглашает первые предварительные результаты выборов практически сразу после закрытия участков, в районе восьми вечера. Однако в этот раз французам пришлось немного подождать. Власти боялись ввести граждан в заблуждение из-за минимального разрыва между кандидатами.

Пожалуй, впервые в истории Пятой республики в первом туре выборов было сразу четыре фаворита. Да, Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен буквально на полкорпуса опережали Франсуа Фийона и Жана-Люка Меланшона, но сторонники последних не теряли надежды до самого конца. Голосование разделило страну даже не на два, а на четыре лагеря, и неудивительно, что этим утром многие избиратели почувствовали разочарование.

Лоуренс Боинг, жительница г. Парижа: "Я знаю лишь одного кандидата, который мог бы справиться с нашими проблемами - это Фийон. У него была серьезная программа, а в итоге мы получим Макрона, которого никто толком не знает. Что касается Ле Пен, то она слишком радикальна. И я даже не рассматриваю вариант с ее победой".

Сирилл Траверс, житель г. Парижа: "Я разочарован, очень разочарован. Надеялся на победу Меланшона. Сейчас мы должны сделать все, чтобы не допустить победы "Национального фронта". Вообще, я разочаровался в этих выборах. Слишком много грязи, интриг. С этим нужно что-то делать".

Дидье Дубре, житель г. Парижа: "Итоги голосования показывают, что французы хотят перемен. Хотят ликвидировать условное разделение на правых и левых, которое действует уже 60 лет. Я не против молодого президента, но ему нужна хорошая программа".

Сразу после обнародования первых результатов голосования на улицы Парижа вышли сотни демонстрантов. В основном - представители крайне левых движений. И глобалист Макрон, и националистка Ле Пен для них одинаково плохие кандидаты. Левые жгли автомобили, громили витрины магазинов, нападали на полицейских. Восстановить порядок на улицах удалось лишь к ночи с помощью газа и дубинок. 150 участников беспорядков были задержаны.

Финалисты президентской гонки - полные противоположности. Эммануэль Макрон - самый молодой кандидат в истории Пятой республики - проевропейский политик и типичный капиталист. Он выступает за лояльное отношение к мигрантам, свободную торговлю, а также увеличение пенсионного возраста и трудовой недели. Марин Ле Пен в случае избрания обещает закрыть границы, провести референдум о выходе Франции из Евросоюза и пересмотреть торговые сделки с единой Европой, Канадой, США.

Эммануэль Макрон, кандидат в президенты Франции: "Когда наша страна переживает беспрецедентные в своей истории моменты, отмеченные терроризмом, экономическими проблемами, страданием народа, французы высказались и дали самый красивый ответ, придя массово голосовать. Они решили поставить меня на первое место в первом туре этого голосования, и я соизмеряю оказанную мне честь и безмерную ответственность , которая тем самым на меня возложена".

Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции: "Перед французами - очень простой выбор. Или мы продолжаем по пути полной дерегуляции, или мы выбираем Францию. У вас сегодня есть шанс выбрать реальное изменение. Настало время освободить Францию от спесивых элит, которые диктуют нам, как себя вести. Потому что да, я кандидат народа".

Согласно прогнозам, победа во втором туре достанется Эммануэлю Макрону. Его уже поддержала большая часть сошедших с дистанции кандидатов и действующий президент Франсуа Олланд. Электорат Ле Пен - солидный для политика ее убеждений. Однако у радикальных взглядов лидера "Национального фронта" есть существенный минус.

Убеждения Ле Пен привлекают многих консервативных избирателей, особенно, из провинции. Но также и отталкивают представителей других политических сил. Перед угрозой избрания Ле Пен объединяются и левые, и правые, и центристы. По данным социологов, на втором этапе голосования лидеру националистов удастся переманить небольшую часть сторонников Франсуа Фийона и набрать 39% голосов. Макрон же заручится поддержкой более 60% избирателей.

Кстати, выбиться в лидеры Макрону помогла серия скандалов вокруг бывших фаворитов кампании - в январе Франсуа Фийона, которому тогда прочили президентское кресло, обвинили в фиктивном трудоустройстве супруги на должность своего помощника. В похожей истории оказалась замешана и Марин Ле Пен. Впрочем, выйти чистым из "войны компроматов" не смог и сам Макрон. СМИ долго припоминали ему некрасивый разрыв отношений с Франсуа Олландом и его партией. Многие социалисты до сих пор называют Макрона предателем. Кроме того, этот кандидат, как и Фийон с Ле Пен, находится под следствием. Правоохранители обвиняют лидера движения "Вперед!" в коррупции, а СМИ - в измене супруге с мужчиной.

Макрон – темная лошадка. Его хотели бы видеть просто адекватным человеком, который спасет Францию от самой себя. Но является ли он таким человеком? Уверенности в этом нет. К тому же, он молод и неопытен.

Подтвердятся ли прогнозы социологов - узнаем через две недели. Второй тур президентских выборов во Франции намечен на 7 мая.