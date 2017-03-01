В мире
1 Марта 2017 15:04
Главарь "Исламского государства" признал поражение в недавних боях и призвал укрыться в горных районах
Главарь "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади в своей прощальной речи признал поражение группировки в недавних боевых действиях и призвал сторонников укрыться в горных районах. Об этом сообщил телеканал "Алсу-Мария". Главари "Исламского государства" спасаются бегством из западного Мосула из-за наступления иракской армии. Командующий федеральной полицией Ирака заявил телеканалу CNN, что армия продвигается на запад города и приближается к правительственному комплексу.
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