Главарь "Исламского государства" признал поражение в недавних боях и призвал укрыться в горных районах

1 Марта 2017 15:04

Главарь "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади в своей прощальной речи признал поражение группировки в недавних боевых действиях и призвал сторонников укрыться в горных районах. Об этом сообщил телеканал "Алсу-Мария". Главари "Исламского государства" спасаются бегством из западного Мосула из-за наступления иракской армии. Командующий федеральной полицией Ирака заявил телеканалу CNN, что армия продвигается на запад города и приближается к правительственному комплексу.