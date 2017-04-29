В мире
29 Апреля 2017 12:05
Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино оказался в центре громкого скандала
Швейцарец уличен в связях с футбольным функционером, миллионером из Зимбабве Филиппом Чиянгвой. Комитет по этике ФИФА проводит новое расследование. Как сообщает "Дер Шпигель", следствие затронуло вопрос возможного влияния Инфантино на процесс выборов главы Африканской конфедерации футбола, которым в марте стал Ахмад Ахмад из Мадагаскара. В частности, стало известно, что в феврале прошлого года Инфантино посещал мероприятия, которые устраивал Чиянгва, и в ответ на это миллионер оказал влияние на выбор главы конфедерации.
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