Ежегодная выставка цветов проходит в Лондоне

25 Мая 2017 07:23

Ежегодная выставка цветов и садового искусства - самая престижная в области дизайна и флористики - проводится в Лондоне уже более века. Красочное событие собирает огромное количество посетителей со всего мира. Здесь можно купить растения, семена, насладится видами ослепительных букетов и получить советы профессиональных садовников. Знаменитый фестиваль цветов на территории Королевского госпиталя по традиции патронирует королевская семья. Выставку посетила королева Елизавета II вместе с супругой принца Уильяма герцогиней Кэтрин.