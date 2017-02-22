Эммануэль Макрон посетил Лондон

22 Февраля 2017 09:05

Там кандидат в президенты Франции провел переговоры с британским премьером Терезой Мэй и поучаствовал в митинге в свою честь. Макрон заявил, что после выхода из Евросоюза Королевству важно сохранять тесные отношения с Европой и даже пригласил ученых и исследователей перебираться работать в Пятую республику - вот только после Брэксита. Поездка в столицу Туманного Альбиона, по мнению экспертов, не более чем пиар-ход. Рейтинги Макрона по-прежнему низкие. Его опережают Франсуа Фийон и Марин Ле Пен.