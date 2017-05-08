Эммануэль Макрон - новый президент Франции

8 Мая 2017 15:01

С победой молодого центриста поздравил Александр Лукашенко.

Итоги президентских выборов во Франции. Эммануэль Макрон - 11-й глава Пятой республики. С победой его поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что рассчитывает на поддержку взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Францией ради процветания и благосостояния народов двух стран.

МВД Франции опубликовал окончательные результаты выборов. За Эммануэля Макрона свои голоса отдали чуть более 66 % избирателей. Подробнее Анатолий Липецкий.

Эммануэль Макрон, избранный Президент Франции:

"Спасибо, друзья. Спасибо за то, что пришли на участки. Спасибо, что были рядом все эти месяцы, поскольку сегодня вы победили, сегодня победила Франция!".

Рассказывает Анатолий Липецкий.

Хоть и начиналось все скандально и непредсказуемо, к финалу эти выборы уже были лишены сюрпризов и интриги. Гонку в статусе победителя завершает Эммануэль Макрон. А то, что так будет, показали разгромные дебаты в минувшую среду. Оставалось лишь дождаться результата в числах.

Макрон закончил престижный парижский Институт политических исследований, Национальную школу администрации. Стал магистром философии, занялся бизнесом, работал советником президента Олланда. В 36 лет уже был министром экономики, промышленности и цифровых технологий. После понял, что за социалистами тянется шлейф неудач, создал движение и за год перетянул на свою сторону общественное мнение.

Разумеется, не всех, но так или иначе главе "Нацфронта" Марин Ле Пен пришлось признать поражение. Расстроилась ли? Не факт. Даже станцевала.

Основатель и бывший лидер "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен заявил, что его дочь проиграла из-за категоричной позиции по евро и отношениям с Евросоюзом. Впрочем, как раз отсутствие категоричных позиций, говорят обозреватели ведущих французских газет, может сыграть с Макроном злую шутку.

Стефан Альбуи, главный редактор газеты Le Parisien:

"20 миллионов за Макрона, 11 - за Марин Ле Пен. Для "Национального фронта" - это реальное достижение, такой поддержки еще не было. И что важно учесть: 12 миллионов человек не пошли голосовать плюс 4 миллиона чистых бюллетеней. Вывод: 27 миллионов французов настроены против месье Макрона или не видят выбора вовсе. С таким результатом ему будет очень сложно объединить вокруг себя большинство".

Обозреватели Le Parisien пришли к выводу, что костяк электората Макрона - городские молодые люди с доходом выше среднего. Но это не стопроцентно его люди, просто надо было делать выбор, они хотели его сделать. 11-й президент Франции, говорит опытный журналист Альбуи, еще удивит.

Стефан Альбуи, главный редактор газеты Le Parisien:

"Две вещи означают обновление: новые люди в политике и люди молодые. Макрон в принципе этой формуле соответствует. Меньше 40 и президент? Во Франции мы такого еще не видели. А еще он ведь в стороне от партий, он вообще ранее нигде и никуда не избирался. Вот голосовавшие и потянулись".

Голосовавшие за Макрона говорят о воодушевлении и в то же время тревоге.

Клеман Морис, житель г. Парижа:

"Это молодой президент, это удивительно для нас. Это потрясение, но в хорошем смысле. Еще совсем недавно он был мало кому известен, но теперь внушает надежду и уверенность".

Этьен Дутрело, житель г. Парижа:

"Успешное шоу. Победа больших денег. Мы оказались в ситуации, когда обществу грозит глубочайший раскол. Дальше увидим беднеющих людей. Вызовы ближайшего времени очевидны, к парламентским выборам необходимо усиливать левый фланг.

Я, безусловно, не на стороне Ле Пен. Но и ее теперь уже бывший соперник предлагает неизвестно что. Это голосование по принципу "против Ле Пен" - надувательство. Мы стали заложниками”.

Часть тех, кто считают себя заложниками, не собирались ждать итогов голосования. Протесты вспыхнули ночью, тысячи против Ле Пен, тысячи против Макрона, многие против обоих. Без стычек и арестов не обошлось.