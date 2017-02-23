Два взрыва в пакистанском Лахоре

23 Февраля 2017 15:03

Погибли не менее 8-ми человек, около 30-ти ранены. Взрывы прогремели в районе, где расположены дорогие магазины и рестораны. По данным полиции, мощность первого взрывного устройства - 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. За день же до этого властями Пакиcтана было объявлено начало антитеррористической операции. Она последовала за новой волной нападений на мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов.