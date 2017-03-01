Дональд Трамп выступил с обращением к палатам конгресса США

1 Марта 2017 07:12

Президент США Дональд Трамп в первый раз выступил с обращением к палатам конгресса США. К речи президента было приковано повышенное внимание: от Трампа ожидали и объединительной риторики, и конкретных разъяснений о том, как он собирается выполнять свои предвыборные обещания. Важнейшие темы обращения - здравоохранение и отмена реформы Obamacare, а также новый налоговый кодекс. Кроме того, американский лидер изложил свой взгляд на внешнюю политику.