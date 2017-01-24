Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

24 Января 2017 21:17

Еще в предвыборной гонке нынешний глава Белого дома заявлял, что соглашение, принятое при Обаме, приведет к сокращению рабочих мест в США. Дональд Трамп также пригрозил высокими пошлинами американским компаниям, которые вынесли свое производство за пределы страны. Некоторые аналитики отмечают, 45-ый американский президент целенаправленно борется с инициативами, которые реализовывала администрация Барака Обамы. Республиканец не исключил возможности снятия санкций с России и проведения совместных с Москвой операций против группировки "Исламское государство". Параллельно идет работа над созданием нового кабинета. Несмотря на упорное сопротивление демократов, сенат уже одобрил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря. Утвердили и нового главу ЦРУ. Им станет Майк Помпео.

Тем временем в США разгорается скандал, связанный с оскорблением младшего сына политика. Сценаристка комедийного шоу на "ЭнБиСи" сделала в "Твиттере" весьма едкий пост в адрес 10-летнего Бэррона Трампа. Как стало известно, женщину уже отстранили от работы. За мальчика заступились многие публичные персоны, включая дочь Билла и Хиллари Клинтон Челси. Она также подвергалась нападкам прессы во время президентского срока отца.