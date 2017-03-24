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Дональд Трамп отозвал из конгресса свой законопроект по реформе здравоохранения
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25 Марта 2017 09:13

Дональд Трамп отозвал из конгресса свой законопроект по реформе здравоохранения

В США президент Дональд Трамп отозвал из конгресса свой законопроект по реформе здравоохранения, призванный заменить систему медицинского страхования Obamacare. Документ не получил необходимой поддержки республиканцев. Таким образом, одно из главных предвыборных обещаний Трампа осталось невыполненным. Глава государства и его сторонники уверяют, что это лишь на время - подготовка нового законопроекта не займет много времени.

  

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