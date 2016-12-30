Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Для полной расшифровки бортовых самописцев Ту-154 потребуется 10 суток
В мире
RSS
Для полной расшифровки бортовых самописцев Ту-154 потребуется 10 суток
Скачать Поделиться

30 Декабря 2016 08:01

Для полной расшифровки бортовых самописцев Ту-154 потребуется 10 суток

Стали известны новые подробности катастрофы российского Ту-154 у берегов Сочи. Особая ситуация на борту самолета длилась всего 10 секунд, заявили в Минобороны России. Первые данные расшифровки бортовых самописцев позволили уменьшить количество версий трагедии. Уже известно, что следов пожара или взрыва на обломках, поднятых со дна моря, эксперты  не обнаружили. Для полной расшифровки бортовых самописцев потребуется не менее 10 суток,  еще 20, чтобы свести полученную информацию в окончательные выводы. Напомним, Ту-154, вылетевший из Сочи в Сирию, разбился 25 декабря в Черном море. Погибли 92 человека. 

 

Другие новости

ЧП в Казахстане Надзвычайнае здарэнне ў Казахстане 02.01.2017 09:04 / В мире ЧП в Казахстане

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =