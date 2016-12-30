Для полной расшифровки бортовых самописцев Ту-154 потребуется 10 суток

30 Декабря 2016 08:01

Стали известны новые подробности катастрофы российского Ту-154 у берегов Сочи. Особая ситуация на борту самолета длилась всего 10 секунд, заявили в Минобороны России. Первые данные расшифровки бортовых самописцев позволили уменьшить количество версий трагедии. Уже известно, что следов пожара или взрыва на обломках, поднятых со дна моря, эксперты не обнаружили. Для полной расшифровки бортовых самописцев потребуется не менее 10 суток, еще 20, чтобы свести полученную информацию в окончательные выводы. Напомним, Ту-154, вылетевший из Сочи в Сирию, разбился 25 декабря в Черном море. Погибли 92 человека.