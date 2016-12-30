Д.Трамп: ООН не решает проблемы, а создает их

29 Декабря 2016 15:05

"ООН не решает проблемы, а создает их", - с таким заявлением выступил Дональд Трамп. Избранный президент США отметил, что Организация Объединенных Наций обладает "грандиозным потенциалом", однако никак его не оправдывает. Это второе заявление Трампа за неделю, в котором он выступает с негативной оценкой деятельности международной организации. Ранее он написал в "Твиттере", что ООН сегодня "всего лишь клуб, где люди могут поболтать и хорошо провести время". Уже известно, что избранный американский президент решил не прибегать к помощи профессионалов и самостоятельно написать себе инаугурационную речь для выступления на Капитолийском холме 20 января. Ориентироваться он намерен на речи экс-президентов страны Рональда Рейгана и Джона Кеннеди, которые, по мнению будущего хозяина Белого дома, отличались "невероятным стилем".