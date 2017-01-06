Число жертв наводнения в Таиланде возросло до 19

9 Января 2017 08:01

В Таиланде наводнения. Число жертв стихии на юге страны возросло до 19. Один пропал без вести. Пока неизвестно, есть ли среди них туристы. Из-за проливных дождей под водой оказались 4 000 городов. В зоне бедствия около миллиона человек. Стихия накрыла и один из самых популярных курортов - Самуи. Сотни туристов не смогли вовремя покинуть остров. До сих пор рейсы вылетают из Таиланда с огромной задержкой. Синоптики предупреждают: ливни продолжатся. Более того, под угрозой затопления популярные курорты в провинциях Пхукет и Краби.