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Чилийским спасателям удалось взять под контроль большую часть лесных пожаров
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6 Февраля 2017 09:08

Чилийским спасателям удалось взять под контроль большую часть лесных пожаров

Крупные очаги локализованы. Сообщений о новых возгораниях нет. Переломить ситуацию смогли благодаря иностранной помощи. Ущерб от двухнедельного стихийного бедствия в Чили оценивают в 350 миллионов долларов. Жертвами пожаров стали 11 человек, уничтожены тысячи домов. Власти задержали около 30 человек, подозреваемых в поджогах.

  

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