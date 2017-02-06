Чилийским спасателям удалось взять под контроль большую часть лесных пожаров

6 Февраля 2017 09:08

Крупные очаги локализованы. Сообщений о новых возгораниях нет. Переломить ситуацию смогли благодаря иностранной помощи. Ущерб от двухнедельного стихийного бедствия в Чили оценивают в 350 миллионов долларов. Жертвами пожаров стали 11 человек, уничтожены тысячи домов. Власти задержали около 30 человек, подозреваемых в поджогах.