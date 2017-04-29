Четверым пассажирам рейса Москва - Бангкок потребовались операции

1 Мая 2017 15:10

В больницах Таиланда остаются 15 человек из самолета, попавшего в воздушную яму, в том числе младенец. Лайнер Москва - Бангкок оказался в зоне турбулентности ясного неба за 40 минут до посадки во время снижения. У экипажа не было возможности предупредить пассажиров. В какой-то момент самолет подбросило на 100-200 метров. Многие пассажиры были в это время непристегнуты или стояли в проходах между креслами. Некоторые из них по инерции оказались выброшены в проход, кто-то ударился спиной и головой о потолок салона. Травмы - в основном переломы и ушибы - получили до 27 человек, среди них три бортпроводника. Большинство - это россияне, трое -- граждане Таиланда. Всего на борту находилось 313 пассажиров.