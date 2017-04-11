Чемпионат RoboCup прошел в Иране

11 Апреля 2017 12:17

На ежегодный уже 21-й хай-тек-форум в Тегеран съехались команды из 14 стран. Гуманоиды здесь самых разных размеров и форм. Главное, что их объединяет – футбол. Машины самоуправляемые. Во время игры разработчикам остается только следить за подопечными. И, конечно, болеть за них.