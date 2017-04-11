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Чемпионат RoboCup прошел в Иране
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11 Апреля 2017 12:17

Чемпионат RoboCup прошел в Иране

На ежегодный уже 21-й хай-тек-форум в Тегеран съехались команды из 14 стран. Гуманоиды здесь самых разных размеров и форм. Главное, что их объединяет – футбол. Машины самоуправляемые. Во время игры разработчикам остается только следить за подопечными. И, конечно, болеть за них.

  

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