Бывший премьер-министр Украины представил свою книгу "Уроки Майдана"

8 Февраля 2017 19:02

Сегодня в Москве бывший премьер-министр Украины Николай Азаров представил широкой публике свою новую книгу "Уроки Майдана". По словам автора - главы Комитета спасения Украины, книга - попытка осмыслить причины и последствия кровавой катастрофы в стране. Также много внимания уделено экономике: Азаров анализирует, из-за чего Украина стала беднейшей страной в Европе. Книга состоит из записей Азарова в его "Фейсбуке".