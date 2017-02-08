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Бывший премьер-министр Украины представил свою книгу "Уроки Майдана"
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8 Февраля 2017 19:02

Бывший премьер-министр Украины представил свою книгу "Уроки Майдана"

Сегодня в Москве бывший премьер-министр Украины Николай Азаров представил широкой публике свою новую книгу "Уроки Майдана". По словам автора - главы Комитета спасения Украины, книга - попытка осмыслить причины и последствия кровавой катастрофы в стране. Также много внимания уделено экономике: Азаров анализирует, из-за чего Украина стала беднейшей страной в Европе. Книга состоит из записей Азарова в его "Фейсбуке".

  

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