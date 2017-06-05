5 Июня 2017 19:02

Британская полиция завершила процедуру опознания трех террористов, совершивших в субботу нападение на Лондонском мосту.

Как сообщила сегодня премьер Великобритании Тереза Мэй на заседании чрезвычайного правительственного комитета "Кобра", их имена назовут позже, когда следствие разрешит это сделать. По данным Скотланд-Ярда, исполнители действовали самостоятельно, однако проверяются все контакты подозреваемых.

Тереза Мэй, Премьер-министр Великобритании:

"На данный момент арестованы 11 подозреваемых. Независимый террористический аналитический центр подтверждает, что национальный уровень угрозы остается "серьезным". Это означает повышенную вероятность новой террористической атаки. Полиция сообщила о дополнительных мерах безопасности. Усилена охрана мостов в Лондоне. Продолжается работа по идентификации всех, кто был трагически убит или ранен в субботу ночью".

Напомним, поздно вечером 3 июня террористы на автомобиле совершили наезд на пешеходов в Лондоне, а затем набросились на них с ножами. 7 человек погибли, около полусотни госпитализированы. Завтра в Великобритании - день национального траура. Во всем Королевстве объявят минуту молчания, будут приспущены государственные флаги.