Брексит могут отменить

21 Апреля 2017 09:03

Для этого британские избиратели на предстоящих досрочных выборах в парламент должны проголосовать за новый состав органа, более лояльный к евроинтеграции королевства, заявил председатель Европарламента Антонио Таяни. В таком случае даже не потребуется судебное разбирательство. Однако подобное решение может быть принято только после переговоров всех 27-ми стран - членов ЕС. Напомним, британский премьер Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов 8 июня.