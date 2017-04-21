В мире
21 Апреля 2017 09:03
Брексит могут отменить
Для этого британские избиратели на предстоящих досрочных выборах в парламент должны проголосовать за новый состав органа, более лояльный к евроинтеграции королевства, заявил председатель Европарламента Антонио Таяни. В таком случае даже не потребуется судебное разбирательство. Однако подобное решение может быть принято только после переговоров всех 27-ми стран - членов ЕС. Напомним, британский премьер Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов 8 июня.
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