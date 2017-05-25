Борьба с терроризмом станет главной темой саммита НАТО

25 Мая 2017 07:09

Он сегодня стартует в Брюсселе. Как ожидается, альянс вступит в западную коалицию против "Исламского государства". Среди вопросов повестки дня саммита - справедливое распределение финансового бремени между союзниками по альянсу и увеличение расходов на оборону до двух процентов ВВП. На встречу лидеров стран НАТО уже прибыл президент США Дональд Трамп.