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Большая вода в Китае. Эвакуировано около 7 тысяч человек
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8 Мая 2017 15:02

Большая вода в Китае. Эвакуировано около 7 тысяч человек

Около 7 тысяч человек эвакуировано из-за наводнений в китайском Гуанчжоу. За 14 часов здесь выпало 250 миллиметров осадков. Разрушено около 200 зданий. О жертвах и пострадавших пока данных нет. По прогнозам синоптиков, сильнейшие ливни будут продолжаться в Гуанчжоу до среды.

  

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