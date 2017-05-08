Большая вода в Китае. Эвакуировано около 7 тысяч человек

8 Мая 2017 15:02

Около 7 тысяч человек эвакуировано из-за наводнений в китайском Гуанчжоу. За 14 часов здесь выпало 250 миллиметров осадков. Разрушено около 200 зданий. О жертвах и пострадавших пока данных нет. По прогнозам синоптиков, сильнейшие ливни будут продолжаться в Гуанчжоу до среды.