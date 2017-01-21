Бенуа Амон и Мануэль Вальс лидируют в первом туре праймериз социалистов

23 Января 2017 07:07

Экс-министр образования Бенуа Амон и экс-премьер Франции Мануэль Вальс лидируют в первом туре праймериз социалистов. По предварительным данным, у Амона - 35 процентов голосов, у Вальса - 31. Напомним, Франция готовится избрать президента и в нынешней кампании - действующий глава государства Франсуа Олланд - из-за рекордно низких рейтингов не участвует. Второй тур праймериз пройдет в воскресенье. Тогда же и станет известен кандидат от социалистов на выборах лидера Франции, которые состоятся в конце апреля.