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Бенуа Амон и Мануэль Вальс лидируют в первом туре праймериз социалистов
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23 Января 2017 07:07

Бенуа Амон и Мануэль Вальс лидируют в первом туре праймериз социалистов

Экс-министр образования Бенуа Амон и экс-премьер Франции Мануэль Вальс лидируют в первом туре праймериз социалистов. По предварительным данным, у Амона - 35 процентов голосов, у Вальса - 31. Напомним, Франция готовится избрать президента и в нынешней кампании - действующий глава государства Франсуа Олланд - из-за рекордно низких рейтингов не участвует. Второй тур праймериз пройдет в воскресенье. Тогда же и станет известен кандидат от социалистов на выборах лидера Франции, которые состоятся в конце апреля.

  

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