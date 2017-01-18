18 Января 2017 09:00

Уходящий президент США Барак Обама смягчил приговор Челси Мэннинг, которая была осуждена на 35 лет за передачу секретных документов WikiLeaks.

29-летняя трансгендер (при рождении Брэдли Мэннинг) выйдет на свободу уже 17 мая этого года, хотя изначально планировалось лишь в 2045-ом.

Проходя службу в Ираке в 2010 году, младший аналитик разведки передал тысячи секретных отчетов о военных действиях сайту Джулиана Ассанжа. Это стало одной из самых крупных утечек секретных документов в истории США.