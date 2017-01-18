Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Барак Обама смягчил приговор Челси Мэннинг
В мире
RSS
Барак Обама смягчил приговор Челси Мэннинг
Скачать Поделиться

18 Января 2017 09:00

Барак Обама смягчил приговор Челси Мэннинг

Уходящий президент США Барак Обама смягчил приговор Челси Мэннинг, которая была осуждена на 35 лет за передачу секретных документов WikiLeaks.

29-летняя трансгендер (при рождении Брэдли Мэннинг) выйдет на свободу уже 17 мая этого года, хотя изначально планировалось  лишь в 2045-ом.

Проходя службу в Ираке в 2010 году, младший аналитик разведки передал тысячи секретных отчетов о военных действиях сайту Джулиана Ассанжа. Это стало одной из самых крупных утечек секретных документов в истории США.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =