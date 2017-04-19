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Апрельский снег в Германии
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19 Апреля 2017 07:08

Апрельский снег в Германии

Непогода обрушилась на земли Северный Рейн-Вестфалия и Саксония-Анхальт. Пожарным пришлось обрезать заснеженные ветви деревьев, которые стали тяжелыми и небезопасными для прохожих. Автостраду между городами Хаген и Ольпе заблокировала пробка в 10 километров. По словам синоптиков, как минимум до конца недели улучшения погоды ожидать не нужно. Причиной снегопадов стали циклоны, идущие со Скандинавии.

  

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