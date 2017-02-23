23 Февраля 2017 07:22

Президент США заявил, что американский бюджет вышел из-под контроля. Размер национального долга опасно увеличился за последние годы - с 10 до 19,5 триллиона долларов. Дональд Трамп пообещал разработать бюджет, где будут соблюдены его предвыборные обещания: прекратить все чрезмерные выплаты, сократить расходы и ввести режим экономии.