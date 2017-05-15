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"Шахтер" возглавил таблицу чемпионата Беларуси по футболу
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16 Мая 2017 12:10

"Шахтер" возглавил таблицу чемпионата Беларуси по футболу

Жодинское "Торпедо" и гродненский "Неман" играют вничью в 8-ом туре чемпионата Беларуси по футболу. На гол автозоводца Дмитрия Рекиша в первом тайме после перерыва ответил гродненец Павел Савицкий, 1:1. "Торпедо" с 15 очками на 5-ом месте, у “Немана” на балл меньше и 6-ая позиция.

Еще в одной встрече "Ислочь" уступила "Шахтеру" 1:2, который и возглавил таблицу. Сегодня закроют тур "Крумкачы" и "Славия".

  

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