Спорт
16 Мая 2017 12:10
"Шахтер" возглавил таблицу чемпионата Беларуси по футболу
Жодинское "Торпедо" и гродненский "Неман" играют вничью в 8-ом туре чемпионата Беларуси по футболу. На гол автозоводца Дмитрия Рекиша в первом тайме после перерыва ответил гродненец Павел Савицкий, 1:1. "Торпедо" с 15 очками на 5-ом месте, у “Немана” на балл меньше и 6-ая позиция.
Еще в одной встрече "Ислочь" уступила "Шахтеру" 1:2, который и возглавил таблицу. Сегодня закроют тур "Крумкачы" и "Славия".
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