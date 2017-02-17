Спорт
19 Февраля 2017 15:01
Женский масс-старт в австрийском Хохфильцене не принес нам медали
Чемпионат мира по биатлону белорусы завершают с одной наградой. Женский масс-старт в австрийском Хохфильцене не принес нам медали. Для лидера нашей сборной Дарьи Домрачевой заключительная гонка начиналась не плохо. Первая лежка без промахов, но три штрафных круга на втором рубеже не позволили рассчитывать на высокие места. На стойке она не закрыла лишь одну мишень. В итоге Дарья Домрачева 19-ая. Надежда Скардино финишировала 16-ой с одним промахом. Напомним, мужской масс-старт пройдет без участия белорусов. Прямая трансляция начнется в 16:35 на телеканале "Беларусь 5". Таким образом, в копилке белорусов на этом мировом первенстве одно серебро. Медаль в гонке преследования команде принесла Дарья Домрачева.
Другие новости
19.02.2017 15:10 / Спорт "Цмокі-Мінск" – "Астана" (Казахстан) - прямая трансляция в 17:30 на телеканале "Беларусь 5"
19.02.2017 09:03 / Спорт К своему 90-летию ДОСААФ Беларуси провел необычную акцию
19.02.2017 09:02 / Спорт Участники соревнований по биатлону "Снежный снайпер" готовятся разыграть награды
19.02.2017 09:01 / Спорт Два масс-старта в Хохфильцене. Болеем за наших на "Беларусь 5"
18.02.2017 21:25 / Спорт "Снежный снайпер" собрал жителей и гостей белорусской столицы в Раубичах
18.02.2017 15:07 / Спорт В столице прошли первые соревнования юных байкеров
18.02.2017 12:18 / Спорт Мужской эстафетой сегодня продолжится чемпионат мира по биатлону
18.02.2017 12:15 / Спорт Брестский "Аматар" крупно уступил минской "Столице"
18.02.2017 12:10 / Спорт В Раубичах стартовал финал республиканских соревнований "Снежный снайпер"
18.02.2017 09:17 / Спорт В Раубичах начинается финал республиканских соревнований "Снежный снайпер"
17.02.2017 19:08 / Спорт Мини-футбольные клубы "Столица" - "Аматар" (Брест) в 21:00 на "Беларусь 5"
17.02.2017 19:07 / Спорт На чемпионате мира по биатлону женская сборная Беларуси в эстафете заняла 9-е место
17.02.2017 15:14 / Спорт Хоккейный обозреватель "Прессбола" съел восьмиполосный номер своей газеты
17.02.2017 15:12 / Спорт Завтра "Динамо" на "Минск-Арене" примет "АкБарс"
17.02.2017 12:16 / Спорт Арина Соболенко с победы стартовала в квалификации теннисного турнира в Дубае
17.02.2017 07:29 / Спорт В Хохфильцене - сегодня женская эстафета
16.02.2017 15:22 / Спорт Лига Европы на каналах Белтелерадиокомпании
16.02.2017 12:12 / Спорт В Хохфильцене сегодня в программе мужская индивидуальная гонка на 20 километров