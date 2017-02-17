19 Февраля 2017 15:01

Чемпионат мира по биатлону белорусы завершают с одной наградой. Женский масс-старт в австрийском Хохфильцене не принес нам медали. Для лидера нашей сборной Дарьи Домрачевой заключительная гонка начиналась не плохо. Первая лежка без промахов, но три штрафных круга на втором рубеже не позволили рассчитывать на высокие места. На стойке она не закрыла лишь одну мишень. В итоге Дарья Домрачева 19-ая. Надежда Скардино финишировала 16-ой с одним промахом. Напомним, мужской масс-старт пройдет без участия белорусов. Прямая трансляция начнется в 16:35 на телеканале "Беларусь 5". Таким образом, в копилке белорусов на этом мировом первенстве одно серебро. Медаль в гонке преследования команде принесла Дарья Домрачева.