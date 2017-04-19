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Женская сборная Беларуси по теннису готовится к полуфинальному матчу Кубка Федерации
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20 Апреля 2017 12:04

Женская сборная Беларуси по теннису готовится к полуфинальному матчу Кубка Федерации

"Чижовка-Арена" стала эпицентром главных спортивных новостей. Женская сборная Беларуси готовится к полуфинальному матчу Кубка Федерации против команды Швейцарии. В Минск уже прибыла легендарная Мартина Хингис - экс первая ракетка мира. 

Но сегодня нас интересует другая чемпионка - Виктория Азаренко. Самая титулованная белорусская теннисистка, которая пропускает сезон из-за рождения ребенка, в эти минуты проводит пресс-конференцию. И первым вопросом стал, конечно же, самый актуальный - о возвращении на корты. 

Виктория Азаренко рассказала о том, что мечтает сыграть в Мировой группе Кубка Федерации, о том, как воспитывает сына и как проходит ее восстановление после рождения ребенка. Подробности в "Панораме".

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Виктория Азаренко будет поддерживать белорусскую команду на матче полуфинала мировой группы Кубка Федерации. Матчи Беларусь - Швейцария пройдут 22 и 23 апреля на"Чижовка-Арене".

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