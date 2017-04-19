Женская сборная Беларуси по теннису готовится к полуфинальному матчу Кубка Федерации

20 Апреля 2017 12:04

"Чижовка-Арена" стала эпицентром главных спортивных новостей. Женская сборная Беларуси готовится к полуфинальному матчу Кубка Федерации против команды Швейцарии. В Минск уже прибыла легендарная Мартина Хингис - экс первая ракетка мира.

Но сегодня нас интересует другая чемпионка - Виктория Азаренко. Самая титулованная белорусская теннисистка, которая пропускает сезон из-за рождения ребенка, в эти минуты проводит пресс-конференцию. И первым вопросом стал, конечно же, самый актуальный - о возвращении на корты.

Виктория Азаренко рассказала о том, что мечтает сыграть в Мировой группе Кубка Федерации, о том, как воспитывает сына и как проходит ее восстановление после рождения ребенка. Подробности в "Панораме".







Виктория Азаренко будет поддерживать белорусскую команду на матче полуфинала мировой группы Кубка Федерации. Матчи Беларусь - Швейцария пройдут 22 и 23 апреля на"Чижовка-Арене".



