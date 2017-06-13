Женская сборная Беларуси по баскетболу готова отправиться на чемпионат Европы

13 Июня 2017 21:42

Женская сборная Беларуси по баскетболу уже завтра отправится на чемпионат Европы в Чехию. У команды проходит смена поколений, но даже при этом шансы весьма неплохие - болельщики вправе ожидать от наших девушек побед. Сегодня прошла последняя домашняя тренировка. Готовность женской сборной оценил и наш корреспондент Павел Капуцкий.

Екатерина Снытина, капитан женской сборной Беларуси по баскетболу: "С нами можно рассчитывать на все и ничего. Все, что я могу обещать вам и нашим болельщикам, - это то, что эта команда будет выходить и 40 минут бороться на площадке".

Капитаном сборной Екатерину Снытину сделало командное голосование. Хотя сейчас у нас нет ярко выраженного лидера, говорит главный тренер.

Максим Рыженков улыбается и шутит с Натальей Трофимовой. На подготовительном турнире в Греции белоруски проиграли три матча из трех. Перед Евробаскетом важно поймать победную волну.

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола: "Сегодня идет нормальная кропотливая работа по строительству новой сборной, с которой мы пройдем не один олимпийский цикл. И это самая главная задача. Поэтому мне и хотелось подъехать, поддержать, посмотреть на девчонок, пару слов сказать. Им осталась пара дней до выезда на чемпионат Европы, и хотелось бы, чтобы они туда ехали с чувством того, что здесь их помнят, уважают, любят и не ожидают героических свершений выше того, что они могут показать. Они должны просто проявить себя, бороться честно".

На Олимпиаду Беларусь потянет Бентли. Представительница женской НБА, 26-летняя американка присоединилась к нашей сборной в Греции и сходу стала самым результативным игроком турнира.

Алекс Мария Бентли, разыгрывающая сборной Беларуси по баскетболу: "Мой тренер в "Коннектикут Сан" очень поддерживал это решение. Он прекрасно понимает: это возможность когда-нибудь отобраться на Олимпийские игры. Вы знаете, такого шанса в карьере у баскетболиста может вообще не появиться никогда. Да и в принципе это возможность спрогрессировать как игрок. Тренер поддерживал, команда поддерживала. Поэтому я здесь и я готова бороться".

Бентли сменила в сборной другую американку - Линдсей Хардинг. Та заявила об уходе после Игр в Рио. Плюс Александра Мария поможет компенсировать отсутствие Веремеенко и Левченко. Анастасия недавно стало мамой и хочет побыть с семьей. Отказ Елены аргументирован не так основательно.

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола: "Она уже вроде завершила карьеру. Если давно приняла это решение, так чего ты остаешься в сборной, чего ты получаешь ставку? Мы бы давно уже на это место взяли бы кого-то из молодежи и дали бы финансово подписаться кому-то, кто видит себя на ближайшие годы и готов землю рыть сегодня. А если есть контракт за рубежом, так концентрируйся на той работе, если не видишь себя в сборной".

Беларусь попала в одну группу с Италией, Словакией и Турцией. Задача-минимум - третье место. Оно позволит отобраться в плей-офф. Но идеальная первая позиция в группе. Это автоматическая путевка в одну четвертую финала.

Белоруски стартуют в пятницу матчем с итальянками. На следующий день встреча со Словакией. В понедельник поединок против турчанок. Все игры в прямом эфире на "Беларусь 5".

Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу: "Я думаю, что сейчас наверняка все считают нас аутсайдером".

После тренировки Трофимова назвала окончательный состав на чемпионат. Билеты в Чехию получили 12 баскетболисток.