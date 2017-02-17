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Завтра "Динамо" на "Минск-Арене" примет "АкБарс"
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17 Февраля 2017 15:12

Завтра "Динамо" на "Минск-Арене" примет "АкБарс"

Московское "Динамо" или "Локомотив". Завтра "зубры" узнают соперника по плей-офф КХЛ, но уже понятно - начинать придется на выезде. Накануне минчане в предпоследнем матче регулярного чемпионата по буллитам обыграли "Нефтехимик", 2:1 и поднялись на пятое место в Западной конференции. Завтра "Динамо" на "Минск-Арене" примет "АкБарс". 

  

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