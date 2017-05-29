Юные гимнасты со всей страны встретились в столичном Дворце спорта

29 Мая 2017 15:24

Здесь прошел 9-й турнир по спортивной гимнастике "Кубок Маугли". В конкурсной программе боролись более 200 атлетов в 5 возрастных группах от 3 до 8 лет. Для многих из них это был дебют на большой спортивной арене. Чтобы заслужить высокие оценки жюри, юные спортсмены демонстрировали не только гибкость, ловкость, но и артистизм.

Клуб гимнастики "Маугли" имеет множество спортивных залов по всей стране, два учебных центра в Норвегии и один в Латвии. Всего воспитанниками спортивно-оздоровительного центра являются почти 2 тысячи детей.