Юношеская сборная Беларуси по хоккею побеждает во втором поединке на турнире в Калгари

28 Декабря 2016 15:28

Юношеская сборная Беларуси по хоккею, возраст игроков которой не превышает 17 лет, побеждает и во втором своем поединке на престижном ежегодном турнире, проходящем в Калгари. После виктории над Ванкувер Шифс 5:3 минувшей ночью дружина Владимира Магдеева оказалась сильней хозяев льда Калгари Баффалос, 4:2. Завтра сыграем против Реджины Пэт Канадиенс.