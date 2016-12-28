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Юношеская сборная Беларуси по хоккею побеждает во втором поединке на турнире в Калгари
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28 Декабря 2016 15:28

Юношеская сборная Беларуси по хоккею побеждает во втором поединке на турнире в Калгари

Юношеская сборная Беларуси по хоккею, возраст игроков которой не превышает 17 лет, побеждает и во втором своем поединке на престижном ежегодном турнире, проходящем в Калгари. После виктории над Ванкувер Шифс 5:3 минувшей ночью дружина Владимира Магдеева оказалась сильней хозяев льда Калгари Баффалос, 4:2. Завтра сыграем против Реджины Пэт Канадиенс.

 

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