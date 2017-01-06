Юношеская сборная Беларуси по футболу не смогла обыграть сверстников из Латвии

9 Января 2017 15:10

Юношеская сборная Беларуси по футболу в стартовом матче мемориала Гранаткина не смогла обыграть сверстников из Латвии. Андрей Альшаник открыл счет, но затем соперник отличился дважды. Вышедший на замену Владимир Старостин на 77-й минуте принес нашей команде ничью 2:2. Завтра белорусы сразятся с дебютантом турнира - командой Индии, уступившей России 0:8.