Юниорская сборная Беларуси по хоккею обыграла латвийцев в товарищеском матче

24 Декабря 2016 12:23

Юниорская сборная Беларуси по хоккею забрасывает всего одну шайбу, но этого достаточно, чтобы обыграть латвийцев в гостевом товарищеском матче. Автор единственного взятия ворот - Куликовский. 29 декабря клубы встретятся снова. Отметим, что наша сборная готовится к выступлению в элитном дивизионе чемпионата мира, который пройдет в середине апреля.