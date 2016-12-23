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Юниорская сборная Беларуси по хоккею обыграла латвийцев в товарищеском матче
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24 Декабря 2016 12:23

Юниорская сборная Беларуси по хоккею обыграла латвийцев в товарищеском матче

Юниорская сборная Беларуси по хоккею забрасывает всего одну шайбу, но этого достаточно, чтобы обыграть латвийцев в гостевом товарищеском матче. Автор единственного взятия ворот - Куликовский. 29 декабря клубы встретятся снова. Отметим, что наша сборная готовится к выступлению в элитном дивизионе чемпионата мира, который пройдет в середине апреля.

 

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